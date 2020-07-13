شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين نيازى تغنى "بعد الليالى" للهضبة عمرو دياب من شنطة سيارتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من داخل شنطة سيارتها، أدت المطربة والفنانة ياسمين نيازى، أغنية "بعد الليالى" للهضبة عمرو دياب، من ألبوم "أكتر واحد" الذى صدر عام 2001، وذلك نوعا من الترفيه فى ظل توقف الحفلات بسبب تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد – 19".

ونشرت ياسمين، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو وهى تغنى من داخل شنطة سيارتها، صحبته بتعليق: "دندنه من شنطة العربية، غنوة كلنا بنحبها، بعد الليالى".

وكانت المطربة ياسمين نيازى، أعربت عن سعادتها الكبيرة بدعم النجمة سيمون لها، معبرة عن حبها الشديد لها: "أنا بحبك جدا.. ودعمك ليا ده على راسى، وشكرا لكل كلمة حلوة طبطبت على قلبى".





ونشرت النجمة سيمون، عبرحسابها على فيس بوك، أغنية "بأمانة" التى غنتها ياسمين، صحبتها بتعليق: "الجميلة الفنانة.. ياسمين نيازى"، لترد عليها ياسمين من خلال التعليقات، قائلة: "لما فنانة بحجمك وقوتك تفضل تشجعنى وتبعتلى وتقولى كل اللى بتفرحينى بيه، يبقا أنا ربنا بيحبنى إنه رزقنى بيكى لأنى من جمهورك فى الأساس ومش تطبيل وإنتى عارفه، فاكرة إن بداية معرفتى بيكى كانت الغنوة دى (بأمانة) ودندنتيهالى واتجننت وقتها من السعادة".

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وأضافت ياسمين: "إنتى فنانة قلبا وقالبا، إنتى معجونة فن، عشان كدا بتحسى أوى بأى فنان حواليكى وبالأخص لما يكون فنان حقيقى ومبتبخليش عليه بالكلام الحلو والتشجيع، وبتفنى أوى، ومهما غبتى بصماتك حاضرة وعلاماتك موجودة وعايشة غير الدراما طبعا اللى أثبتى إنك غول فيها".



وتابعت ياسمين: "أنا بحبك جدا.. ودعمك ليا ده على راسى، ووالله ما عارفه أقولك إيه، وشكرا لكل كلمه حلوة طبطبت على قلبى، واستنى منى مفاجأة قررت اعملهالك".

وردت سيمون، على ياسمين، قائلة: "صاحبتى الجميلة وياما قضينا أوقات حلوة بجانب فنك الرائع صوتك وموهبتك، ده حقك وجمالك، وأنا ذوقى وآرائى مبتتغيريش".