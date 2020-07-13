شكرا لقرائتكم خبر عن برلين La Casa De Papel فى أحدث ظهور بعد الخروج من العزل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" الشهيرة في المسلسل الإسباني La Casa De Papel، متابعيه وجمهوره بأحدث صورة له بعد خروجه من العزل الصحي المنزلي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر النجم صاحب الـ 49 عاماً، في الصورة التي نشرها منذ قليل، بعد قصة شعر جديدة اجراها عقب الفترة الطويلة التي عاشها داخل العزل الصحي المنزلي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الموسم الرابع من La Casa De Papel، قد شهد تفوقًا كبيرًا من قبل الممثل العالمي ألفارو مورتي صاحب شخصية "البروفيسور"، على السلطات الإسبانية خلال الحلقات مما أثار الإعجاب به من قبل متابعي العمل، .. وسرعان ما انتهى الموسم بنهاية غير متوقعة بعد سقوطه في الفخ على يد المحققة "راكيل".

كما نجح الجزء الرابع إلي حد كبير، حيث حصل المسلسل الإسبانى La Casa De Papel على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.