شكرا لقرائتكم خبر عن والدة جادا سميث بـ "قوام ممشوق" بعد فضيحة خيانة ابنتها للنجم الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ادريان بانفيلد نوريس والدة جادا سميث زوجة ويل سميث البالغة من العمر ٦٦ عاما في صورة على حسابها بموقع انستجرام وهي ممشوقة القوام وبعضلات بطن مذهلة، وكتبت "أحاول تحفيز نفسي للعودة إلى صالة الألعاب الرياضية".

وجاء ذلك بالتزامن مع فضيحة خيانة ابنتها جادا لزوجها ويل سميث، حيث ذكر موقع فارايتي أن عدد مشاهدات حلقة جادا سميث والتي اعلنت فيها عن خيانتها لزوجها ويل سميث، حققت ١٥ مليون مشاهدة علي الفيس بوك في ٢٤ ساعة فقط، فيما استطاعت الحلقة أن تصل إلى 22 مليون مشاهدة علي صقحة البرنامج بالفيس بوك.

وشهدت الحلقة اعتراف جادا زوجة النجم العالمي ويل سميث بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا أثناء زواجها من ويل سميث.

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وجلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها علىFacebook ، Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا.

وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.

وقالت بينكيت سميث إنها بدأت صداقة مع المغني قبل حوالي أربع سنوات ونصف، وأصبحت العلاقة أكثر من مجرد صداقة عندما زادت الخلافات بينها وبين سميث.