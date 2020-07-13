شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا: " وفاة بابا أصعب اختبار مررت به " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة إيمى نجله الراحل طلعت زكريا، عن حزنها الشديد وافتقادها لوالدها، ونشرت صورة قديمة مع والدها عبرحسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة:" وفاه أبى كانت ومازالت اصعب إختبارمررت به ربنا يرحمك يابابا انت وأمواتنا جميعا".



إيمى طلعت زكريا

ظهرت إيمى ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، في مقطع فيديو جديد لها وهي تجسد أحد مشاهد والدها في فيلم "غبي منه فيه"، مع الفنان هانى رمزي ونشرت إيمي طلعت زكريا، مقطع الفيديو الذى ارتدت فيه نفس قميص والدها الراحل في المشهد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والذي كان محاولة إقناع رمزي لزكريا بالعمل في السرقة، وكتبت: "نصة، ملحوظة القميص ده بتاع بابا".

ودائما ما تستعيد الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، ذكريات والدها الراحل، حيث كان آخرها صورة من الأرشيف بمرحلة شبابه، حيث ظهر فيها الفنان الراحل طلعت زكريا بملابس شتوية وكان يقف أمام المرآه ضاحكًا، ونشرت إيمى الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "طاطا حبيبى اللى هيفضل ضحكته قدام عينى طول العمر.. ربنا يرحمك يا حبيبى وتكون مبسوط من كل الناس اللى بتحبك وبتدعيلك.. بنت أبوها".

جاء هذا بعدما أشارت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا إلى رؤيتها أن فكرة جزء ثان من فيلم "غبى منه فيه" الذى شارك فى بطولته والدها الراحل طلعت زكريا والفنان القديرالراحل حسن حسنى، ستكون صعبة جدا من غيرهم.