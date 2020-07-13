كل ما تحب أن تعرفه عن فيلم الزُقاق الفائز بجائزة مهرجان كارلوفى فارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز مشروع فيلم الزقاق للمخرج باسل غندور بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام "Eastern Promises"، ضمن فعاليات المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك، والجائزة التي توفر خدمات مرحلة ما بعد الإنتاج للمشروع وهو أول فيلم روائي طويل لـباسل غندور. ويعد المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948، وقدم المهرجان نسخة افتراضية من برنامج "Eastern Promises" ضمت مشاريع الأفلام في مراحل مختلفة من التطوير والإنتاج من وسط وشرق أوروبا، ومنطقة البلقان، والاتحاد السوفيتي السابق، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. Advertisements وتدور أحداث الفيلم في حي ضيق تسوده خصال العنف والثرثرة المسيطران على سلوك سكانه، ويتصادم فيه بين من يحاولون الحفاظ على الأعراف الاجتماعية وآخرين يحاولون التحرر منها.

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