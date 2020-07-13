شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف مراحل رسمه بيد أحد معجبيه×4 صور..ويبدي إعجابه:"الصورة هتنطق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يسعي جمهورومتابعي النجوم من خلال السوشيال ميديا التعبيرعن إعجابهم بطرق مختلفة، أبرز تلك الطرق هي رسم هؤلاء النجوم للتعبير عن مدي حبهم لهم، وهو ما ظهر مؤخراً من خلال حساب النجم تامر حسني الذى نشر أكثر من صورة تم رسمها له عبر حسابه على موقع انستجرام، وتحديداً من خلال خاصية الاستوري حيث نشر عدة صور تم رسمها له، وأشاد بها إلى حد كبير، ثم علق عليها بكتابة : "مش معقولة دي هتنطق"، .. في إشارة إلى جمال الصورة وروعة رسمها.



تامر حسني

وظهر النجم تامر حسني، بالأمس في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يستمع لأغنيته الشهيرة "بتغيب" بصوت المطرب الشعبي عمركمال. وحرص تامرحسنى على الإشادة بصوت المطرب الشعبي قائلاً: "الله يا عمور يا فنان يا حقيقي"، بعد أن نجح الثاني بأداء الأغنية بشكل جيد.



تامر حسنى

ومن جانبه حرص المطرب الشعبي عمر كمال، على إعادة نشر الفيديو الخاص بتامر حسني اثناء استماعه له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً "بدال عجب تامر بكرة هنزلها كاملة".وعلى جانب آخر، يتعاون النجم تامر حسنى فى ألبومه الغنائى الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، حيث يتعاون مع الشاعر رمضان محمد، فى أغنية بعنوان "أنت لوحدك"، ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامى دهيمة.

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تامر حسنى

من ناحية أخرى استأنف فريق عمل فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسنى تصوير المشاهد المتبقية خلال الأيام الماضية فى عدد من مناطق القاهرة، ويشارك فى بطولته كل من حلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق.

وكان العمل توقف بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدوأن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.