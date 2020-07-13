شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم هوليوود يفضلون "البندانا" عن "الكمامة"..منهم آمبر هيرد وتوم هانكس..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت جائحة الكورونا علي العالم كله، وحتى لان لم يتم اكتشاف علاج أو مصل بشكل مؤثر ومباشر، فأصبحت جميع الدول توصي بالتباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي، وارتداء "الكمامة" التي تقي بنسبة كبيرة من الإصابة بالفيروس، لكن يبدو أن نجوم هوليوود يجدون شكل "الكمامة" غير مناسب لأزيائهم فقرر عدد منهم استبدال الكمامة بالـ "بندانا"، فظهر النجم العالمي جوني ديب في أكثر المحاكمات شهرة بهوليوود، وهو يرتدي "بندنا" سوداء بدلا من "الكمامة"، وذلك أثناء حضوره الدعوة التي رفعها علي صحيفة the sun، والتي نشرت أخبار بأنه اعتدي على زوجته أمبر هيرد، وتلك الدعوة فتحت من اجلها المحكمة بلندن بعد فترة إغلاق بسبب فيروس كورونا.





ولم يكون جوني ديب الوحيد الذي استبدل الكمامة، بل المفارقة ان امبر هيرد والتي حضرت المحاكمة أيضا ظهرت وهي ترتدي "بندانا" من اللون الأحمر والتي تناسبت مع فستانها الأسود الكلاسيكى.



كرستين ستيورت تستبدل الكمامة بندانا بيضاء

وبعيدا عن الثنائي جوني ديب وأمبرهيرد الذين اشتهرا أكثر بعد القضية التي رفعت بينهما، ظهرت النجمة كريستين ستيوارت برفقة أحد صديقاتها في حي لوس فيليز في لوس أنجلوس لشراء بعض المستلزمات وزجاجات البيرا، واستبدلت كريستين التي تعاقدت مؤخرا علي فيلم عن حياة الأميرة ديانا، "الكمامة" بـ "بندانا" بيضاء الرمادي.

Advertisements



داكوتا جونسون ترتيد بندانا بدل الكمامة

كما ظهرت النجمة داكوتا جونسون من أسبوعين تقريبا، تتجول مع حبيبها كريس مارتن، واتخذت داكوتا احطياتها أثناء التسوق في متجر، وارتدت "بندانا" من اللون الأحمر.



سارة جيسكا باركر

اما النجمة سارة جيسيكا باركرظهرت برفقة زوجها ماثيو برودريك ، يقضون بعض الوقت معًا في مدينة نيويورك الشهر الماضى وارتدت النجمة "بندانا" باللون الزهري، للحماية من الاصابة بفيروس كورونا .



توم هانكس

وكان هناك أيضا نصيب للنجم العالمي توم هانكس، والذى أصيب بفيروس كورونا بالفعل، وبعد تعافيه ظهر في مايو الماضي، وهو داخل سيارته ويضع علي وجه "بندانا" من اللون الزيتي، لتحميه من الفيروس الذي أصابه هو وزوجته.