شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يقدم 25 ساعة من الأدلة لينفى مزاعم آمبر هيرد فى قضية العنف المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تطورات جديدة بقضية النجم العالمي جوني ديب وزوجته المنفصل عنها آمبر هيرد، اتهم النجم زوجته السابقة بـ "التحايل" عليه بعد حفل عيد ميلادها الثلاثين عندما التقيا في فندق بعد ثلاثة أشهر بعد فترة وجيزة من حصولها على أمر تقييد ضده، وفقًا لتسجيل سري كشف عنه في المحكمة اليوم الاثنين.

انتهى ديب ، 57 عامًا ، من تقديم 25 ساعة من الأدلة في المحكمة العليا في لندن اليوم بينما تستمر القضية بسبب مزاعم العنف المنزلي من قبل هيرد ، 34 عامًا، ضد جوني.



امبر هيرد تغادر الفندق للوصول الي المحكمة



امبر هيرد في المحاكمة الثانية بقضة العنف المنزلي



جوني ديب اثناء دخوله المحكمة



جوني ديب في المحاكمة الثانية بقضية العنف المنزلي

قال النجم إن الخلاف الذى حدث بعد حفل عيد ميلاد هيرد الثلاثين في أبريل 2016 ، والتي حضرها بعد اجتماع سيئ مع مدير أعمال ليكشف أنه فقد 650 مليون دولار بعد سرقته من قبل مديريه السابقين، تم تسجيله دون علم ديب عندما قابل امبرد في غرفة فندق في سان فرانسيسكو في يوليو 2016.

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كما اعترف ديب اليوم بأن ربما اشتبك مع هيرد عندما كان يحاول "الإمساك بذراعيها" لمنعها من ضربه، لكنه نفى اعتزامه ضربها وقال أيضًا إنه لا يمكن أن يمسك هيرد من شعرها ولكمها على وجهها كما زعمت، لأنه كان يرتدي جبيرة صغير على إصبعه المكسور.

قال ديب: "لقد عدت من أستراليا إلى لوس أنجلوس لإجراء جراحة فى إصبعى، وفي ذلك الوقت، وضعوا دبوسًا فيها ، في العظم المكسور، ولكن دون جدوى..وانتهى بى الأمر إلى الإصابة بالجرثومة العنقودية الذهبية ، وهو مرض مؤلم للغاية".

و سأل ديب عن حادثة مزعومة خلال شهر عسل الزوجين في يوليو 2015 في قطار في جنوب شرق آسيا. أكد ديب أنه و هيرد رافقهما حارس الأمن مالكولم كونولي طوال الرحلة ، وقالا إنهما كانا ودودين للغاية ''.

كما أكد ان طاقم القطار نقلهم الي عربة طعام منفصلة لتجنب التقاط الصور من قبل الأشخاص أثناء وجباتهم ، وأن السيد كونولي كان موجودًا دائمًا في تلك السيارة. فسأل "هل كنت عنيفًا على الإطلاق مع هيرد خلال رحلة القطار هذه؟". رد الممثل: "لا ، على الإطلاق"، وليس فقط هذا ما قام جوني ديب بنفيه، بل نفي كل المزاعم التي قدمت اليه من قبل امبر هيرد مشيرا انه لم يصيبها باي عنف علي الإطلاق

وقيل ايضا ضمن الادعاءات أن ديب كان يهاجم هيرد طوال علاقتهم العاصفة، والتي وصفت بأنها مسرح جريمة وجعلها في خوف على حياتها طوال الوقت، لكن النجم نفى تلك المزاعم

وتم تصوير الزوجين السابقين وهما يصلان بشكل منفصل إلى المحكمة في لندن هذا الصباح ، بينما تم تصوير هيرد وهي تغادر فندق هام يارد في سوهو ، حيث تقيم أثناء استمرار الإجراءات القانونية.

وفي الوقت نفسه ، من المقرر أن تخبر خطيبة ديب السابقة وينونا رايدر المحكمة عبر رابط فيديو في وقت لاحق من هذا الأسبوع أنه لم يكن مسيئًا لها أو عنيفًا لها أبدًا.