شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام سالوسة لـ"الخليج 365": الكورونا قطعت عيشنا واعتذرت عن كل الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة الكبيرة إنعام سالوسة لـ"الخليج 365"، أن سبب اعتذارها عن فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى هو فيروس كورونا المستجد، موضحة أن سنها كبير ولا تتحمل هذا المرض اللعين، وذلك رغم حبها لنجم كبير مثل هنيدى ومخرج عظيم وهو شريف عرفة، قائلة بخفة دمها المعهودة : "الكورونا قطعت عيشنا والحمد لله"، مؤكدة أنها لن تتعاقد على أي عمل طوال أزمة فيروس كورونا وأنها ستظل فى المنزل ولا تخرج منه حتى ينتهى الفيروس.

وكان المخرج شريف عرفة رشح إنعام سالوسة للمشاركة في الفيلم لتجسد دور جدة منة شلبى خلال الأحداث ومن عشيرة الجن، خاصة وأن آخر تعاون بين إنعام وهنيدى هو فيلم "همام في أمستردام" الذى عرض منذ 12 عاما.

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فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة إنعام سالوسة مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال والذى عرض في موسم دراما رمضان الماضى وحقق نجاحاً جماهيرياَ، وشارك في بطولته كل من الفنان أحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، ورياض الخولى، ومى عمر، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى إنتاج سينرجى.