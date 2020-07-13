شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة فيكتوريا في السينما العالمية رصيدها 5 أفلام منهم فيلم كارتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في مثل هذا اليوم عام 1837 دخلت الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة قصر بكنجهام لتصبح أول ملكة تسكن في هذا القصر الذي ما زال المقر الرسمي للأسرة الملكية ولم يمر هذا الحدث مرور الكرام في كل الأفلام التي قدمت عنها لكنه كان محورا أساسيا في 5 أفلام أحدها وثائقي وآخر كارتون .



فيلم كرتون عن الملكة فيكتوريا

قدمت النجمة Emily Blunt شخصية " Queen Victoria " فى فيلم إنتاج عام 2009 بعنوان The Young Victoria وتناول الفيلم حياة تلك الملكة منذ صباها حتى توليها الحكم وسيطرتها على المملكة وحاء خلاله مشهد دخولها القصر وكيف نظرت لكل ركن وجدار فيه نظرة فرح وخوف في نفس الوقت .

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فيلم آخر تظهر فيه الملكة فيكتوريا لكنه فيلم كارتون بعنوان "The Pirates" أو القراصنة وتظهر فيه شخصيتها والقراصنة تهاجم إحدى سفنها والفيلم إنتاج عام 2012 وقامت بأداء صوتها النجمة Imelda Staunton.

ومن الأفلام أيضا فيلم "هولمز وواتسون" بطولة ويل فيريل وجون رايلى ومن إخراج إيتان كوهين، الذى يحكى قصة مخبرعبقرى يدعى شيرلوك هولمزوصديقه المتفانى الدكتور واتسون حيث يتوجب عليهما الكشف عن مؤامرة شريرة تحاك ضد الملكة فيكتوريا.



الملكة فيكتوريا

كما قدم فيلم آخروثائقى عن العائلة الملكية فى بريطانيا وخبايا القصروتناول حياة الملكة إليزابيث، لكنه أشارأيضا لحكايات عن الملكة فيكتوريا بجانب الحديث عن مواطن أطلق عليها النار بالقرب من الملكة.

وعرض فى مهرجان فينسيا خارج المسابقة الرسمية فيلم "Victoria and Abdul" من إخراج ستيفين فريرز وهو الفيلم الذى تقوم ببطولته النجمة جودى دينيش إذ تجسد دورالملكة فيكتوريا، والذى تدورأحداثه قبيل نهايات حكم الملكة فيكتوريا بعد 29 عاما من احتلال بريطانيا للهند، حيث نتعرف على عبد الكريم الموظف الهندى الذى يتم إرساله مع زميل له إلى بريطانيا فى اليوبيل الذهبى لحكم الملكة فيكتوريا لتقديم ميدالية كهدية لها من مستعمرتها وهناك تبدأ علاقة صداقة تنمو بينه وبين الملكة، وتثير هذه الصداقة الأحقاد فى البلاط الملكى وبين الحاشية الذين يستنكرون تقرب هذا الملون من ملكتهم وكونه أصبح متساويًا معهم فى المكانة والامتيازات التى حصل عليها سريعًا، ما يجعلهم يدبرون له المكائد ويتمنون له الشر.