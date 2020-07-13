منح وائل جسار لقب "سفير النوايا الحسنة "من مركز حقوق الإنسان الأوروبى

الإثنين 13 يوليه 2020

المطرب اللبنانى وائل جسار

فى اسبوع واحد يمنح المطرب اللبنانى وائل جسار ثانى لقب له من جهة عالمية موثقة حيث منح أمس لقب "سفير النوايا الحسنة" من قبل مركزالمركزالعربى الاوربى لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وذلك لدوره البارز فى دعم ثقافة السلام والتعايش الاجتماعى، ونبذ العنف فى العالم وباعتباره افضل الشخصيات البارزة فى دعم الأعمال الانسانية من خلال الفن والذين تم ترشيحهم لهذا اللقب السامى.



يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للفنون منحت جسار منذ أيام جائزة الأب القدوة الفنية لعام 2020 الى المطرب اللبنانى وائل جسار وجاء ذلك تكريماً له على مجمل أعماله الفنية، وذكرت المنظمة في بيانها: " تتشرف منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS بمنح المطرب الكبير وائل جسار جائزة الأب القدوة الفنية 2020 لبنان على مجمل أعمالكم الفنية المتميزة طوال مشواركم الفني العظيم".

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يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للفنون هي تجمع للفنانين والمبدعين في جميع أنحاء العالم، حيث أنشئت عام 2014، ورسالتها هي رسالة إنسانية تدعو إلى السلام الدولي والتعايش التوافقي بين البشر في جميع انحاء العالم، من خلال الفنون الراقية والحفاظ على التراث.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل سم "ماتغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويره في لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف أنها مصابة بمرض عضال وتقرر أن تخبئ الأمر عنه، فتبدأ رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء