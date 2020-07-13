روبرت دى نيرو يقترض ويغلق مطعميه بعد تعرضه لانتكاسة مالية بسبب كورونا

الإثنين 13 يوليه 2020

روبرت دى نيرو

يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تأثر بها العالم أجمع قد طالت النجم روبرت دى نيرو، وفقاً للعديد من الصحف والمواقع العالمية التي كشفت عن الأمر خلال تقارير أخيرة أبرزها ما تم تداوله في موقع مثل insider الذى كشف خلال تقرير بعنوان على لسان محامي دي نيرو يقول فيه إن تمويل النجم الكبير قد تعرض لانتكاسة مؤخراً.



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وذلك بسبب فيروس كورونا، حيث يمتلك النجم روبرت دي نيرو مطعمين تعرضا للإغلاق بسبب وباء كوفيد 19، وأضاف محامي دي نيرو خلال جلسة محاكمة موكله بشأن طلب زوجته السابقة بشأن زيادة نفقاتها من 50،000 دولار إلى 100000 دولار .

حيث أكد المحامي أن دي نيرو ربما لا تزيد مكاسبه المالية هذا العام عن 7.5 مليون دولار فقط تأثراً بسبب أزماته الاقتصادية الأخيرة التي جعلته يقترض من شركاء له مؤخراً حيث بات لا يمتلك مال كما هو معتاد له في الوقت الحالي.

على جانب آخر انضم كل من روبرت دى نيرو وآن هاثاواي، وأوسكار إسحاق، ودونالد ساذرلاند ، لفريق فيلم Armageddon Time، والذى تم الاعلان عنه خلال الفترة الماضية، والذى سيتولى إخراجه جيمس جراى، بحسب ما ذكر موقع deadline، حيث كان تم اختيار النجمة كيت بلانشيت للمشاركة فى بطولة الفيلم.