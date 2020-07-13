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شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تخضع لجلسة تصوير بملابسها الداخلية والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يوليه 2020
كيم كارداشيان
خضعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لجلسة تصوير بسروالها الداخلي مع توب من ماركة Skims التي تملكها كيم.
وأوردت وسائل الإعلام العالمية ظان كيم بدت طول مما هي عليه في العادة، معتبرين أن الزاوية التي تم التقاط الصور منها هي التي جعلتها تبدو كذلك.
يذكر أن مجلة فوربس كانت قد ردت على إعلان مغني الراب الأميركي كانييه ويست ان زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أصبحت "مليارديرية"، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان غير صحيح.
ووفقاً للمجلة تبلغ ثروة كيم حوالي 900 مليون دولار بعد إبرام صفقة مع شركة Coty Inc؛ لبيع حصة 20 % في شركتها التي تبيع المكياج والعطور، مقابل 200 مليون دولار.
وأوضحت "فوربس" أن الصفقة التي من المقرر أن تنتهي في الربع المالي الثالث من عام 2021 ستجعل كيم تمتلك حصة الأغلبية بنسبة 72٪، وبما أن والدتها كريس جينر تمتلك 8 ٪ ، فقد يمنع ذلك كيم من الحصول على لقب الملياردير الحقيقي.
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