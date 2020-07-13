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مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف خبايا جديدة عن حياته

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الإثنين 13 يوليه 2020

مايكل جاكسون

كشفت مذكرات ملك البوب الراحل مايكل جاكسون​، خبايا جديدة عن حياته وتصميمه ليصبح "أول ممثل وفنان ومخرج متعدد المليارات" قبل وفاته، كما أنه كان مهووسا بفكرة "الخلود".

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وجاء في كتاب الصحافي الإستقصائي، ديلان هوارد، أن جاكسون كان يريد أن يصبح "خالداً"، مثل ​تشارلى تشابلن​ و​والت ديزنى

​. وذكر الكتاب أن جاكسون وضع لنفسه هدفاً، يتمثل في كسب 20 مليون دولار أسبوعياً، عن طريق إقامة حفلات "سيرك دو سوليل"، والحصول على صفقات مع شركات عالمية.

كما سردت مذكراته أنه كان خائفاً من شخص يريد قتله، وكان يشعر بأن شخصاً ما يخطط لـ"تدميره"، ذاكراً "الأشرار في كل مكان. يريدون تدميري وأخذ شركتي".

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