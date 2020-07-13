أمل حجازي تعلن عن رغبتها في الهروب لهذا السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت الفنانة المعتزلة أمل حجازي الجدل على “تويتر” بعدما نشرت تعليقاً على حسابها، تكشف فيه عن معاناتها التي أصابتها منذ طفولتها وحتى الأيام الصعبة التي تعيشها حالياً في لبنان.

وقالت حجازي في تغريدتها: “هربت من الحرب على فرنسا حيث قضيت طفولتي، وبمنتصف عمري هربت على دبي من شيء أبشع من الحرب من بيئة طائفية ومن سلطة وحشية بتاكل أحلامنا، وبآخر عمري على الأرجح رح أهرب كمان لأن ببلدي المسنّ بينهان، إلى أن أهرب إلى الله.. فهناك العدل والراحة والأمان”.

وكانت أمل قد حلت ضيفة على أحد البرامج الخليجية، في لقاء متلفز، منذ فترة، سألتها فيه المذيعة عن نيتها خلع الحجاب، والعودة إلى الغناء على المسرح، حتى لو تم عرض مبلغ مالي كبير لها، يصل إلى 3 ملايين دولار.

وردَّت حجازي على التساؤل السابق، بالنفي، مؤكدة أن لديها قناعة، اصطحبتها فرحة عمت قلبها بعد ارتداء الحجاب، وأن كنوز الدنيا لن تغنيها عن أغلي شيء في الحياة، عن الحجاب.

يذكر أن أمل بعد ارتدائها الحجاب، أطلقت العديد من الأغاني والأناشيد الدينية مثل “حجابك تاج” ويوم مولدك يا محمد”، “يا سيدة النساء يا مريم”، “السلام عليك يا سيد الخلق”.