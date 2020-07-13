بعد 23 عامًا من إعادة الإصدار.. حرب النجوم يتصدر الإيرادات

متابعة بتجـــــــــــرد: في واقعة غير مسبوقة، تصدر الجزء الخامس من سلسلة أفلام حرب النجوم The Empire Strikes Back Star Wars: أو “حرب النجوم: الإمبراطورية تعيد الضربات” إيرادات السينما بعد 23 سنة من إعادة عرضه.
وحصد الفيلم الشهير 175 ألف دولار من عرضه في 483 مكاناً، ومن المتوقع أن يصل إيراده إلى نصف مليون دولار في أسبوع.
وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها الفيلم إيرادات شباك التذاكر منذ إعادة عرضه في فبراير من عام 1997.
ووصل إجمالي إيرادات الفيلم في الولايات المتحدة إلى 290.4 مليون دولار، وكان قد تصدر إيرادات الأفلام لدى عرضه لأول مرة في 21 مايو من عام 1980، لمدة 8 أسابيع، وزادت إيراداته عالمياً على 547 مليون دولار ما جعله الأعلى إيراداً في ذلك العام.
وفيما يتعلق بسلسلة أفلام حرب النجوم، فقد حققت إيرادات عالمية فاقت 10.3 مليار دولار.
واستفاد الفيلم من حالة الاغلاق العامة لدور السينما في العالم والولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتشار وباء كوفيد-19، ما جعل الخبراء يضعون إيرادات دور عرض السيارات ضمن تقييمهم للأفلام.
ووفقاً لتقديرات موقع “ديدلاين” ما زالت الأفلام الكلاسيكية تحقق إيرادات لابأس بها عند إعادة إصدارها في دور سينما السيارات، حيث يتنافس حالياً كل من “جوراسيك بارك”، “غوستباستر” و”القرش”، وجمع كل منها ما يقرب من 500 ألف دولار في أماكن عرض تقل عن 500 مكان.
والفيلم هو الخامس من سلسلة أفلام حرب النجوم رغم أنه الثاني في السلسلة الثلاثية الأصلية، ويعتبره كثير من النقاد الأفضل في السلسلة وهو من بطولة مارك هاميل، هاريسون فورد، كاري فيشر، بيل ويليامز، وفرنك أوز.
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