وفاة زيندزي مانديلا ابنة نيلسون مانديلا

متابعة بتجــــــــــرد: توفيت زيندزي مانديلا ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 59 عاماً صباح الإثنين. وكانت زيندزي تشغل منصب سفيرة جنوب أفريقيا لدى الدنمرك وتوفيت في مستشفى بجوهانسبرغ دون أن يذكر سبب الوفاة. وكانت زيندزي ابنة بطل التحرير الراحل والناشطة ويني مانديلا المناهضة للتفرقة العنصرية قد برزت على المسرح الدولي عندما قرأت على الملأ رفض نيلسون مانديلا لعرض الرئيس السابق بي.دبليو. بوتا إطلاق سراحه في العام 1985.

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