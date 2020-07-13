سميرة توفيق في المستشفى.. عملية قسطرة في القلب

متابعة بتجــــــــــرد: من غرفتها في المستشفى، أطلّت الفنانة القديرة سميرة توفيق مُطمئنة جمهورها بصورٍ لها عبر حساب إبنة شقيقتها لينا رضوان على فيسبوك.

وفي التفاصيل، فقد أوضحت رضوان في منشورها أن الفنانة سميرة توفيق تتواجد في مستشفى كليفلاند بأبو ظبي حيث كانت تخضع للفحوص الدوريّة ككلّ عام، وأضافت “هذه المرة كالعادة وبعد ان أنهت فحوصاتها أصابها عارض في القلب، عارض بسيط لكن تكراره أخاف الأطباء”.

وكشفت أن سميرة توفيق قد خضعت لعمليّة قسطرة في القلب، فدوّنت “اليوم كانت القسطرة، والقسطرة لا تخيف كما هو متعارف لكن الأطباء توقعّوا النتائج اكبر وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الاطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق، قالوا ابتسموا هي بخير وما من اي خطر”.