هل طلبت ياسمين صبري ربع مليون دولار مقابل لقاء لساعة واحدة؟

متابعة بتجــــــــــرد: تصدّر إسم الممثلة المصريّة ياسمين صبري قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في مصر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد انتشار معلومات غير مؤكّدة تُفيد أنها طلبت مبلغ 250 الف دولار أميركي مقابل لقاء تلفزيوني لمدة ساعة من الوقت.
ورغم أن المعلومات مجهولة المصدر، إلا أن روّاد الإنترنت شنّوا هجوماً عنيفاً على ياسمين صبري مُستندين في تغريداتهم على معلوماتٍ أنها اشترطت الحصول على 250 ألف دولار للظهور في برنامج “الحكاية” الأكثر البرامج مشاهدة في مصر مع الإعلامي عمرو أديب.
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