وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

متابعة بتجـــــــــــرد: توفيت الممثلة الأميركية كيلي بريستون عن 57 عاماً بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريباً.

وأعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستغرام خبر وفاتها.

وقال ترافولتا، 66 عاماً: “أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي”.

والتقى ترافولتا ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم “The Experts” وتزوجا عام 1991 في باريس ولديهما ولدين، إيلا، 20 عاماً، وبنجامين، 9 أعوام.

وكتبت ابنتها إيلا ترافولتا على موقع إنستغرام “لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك”.