وفاة حفيد ملك الروك إلفيس بريسلي عن 27 عامًا

توفي بنجامين كيوه، حفيد ملك موسيقى الروك آند رول الأميركي الراحل إلفيس بريسلي والابن الوحيد لابنته ليزا ماري، عن عمر يناهز 27 عامًا.

ونقل موقع TMZ، الخاص بأخبار المشاهير، أن المعلومات تتحدث حول أن “كيوه” أقدم على الانتحار يوم الأحد في مدينة كالاباساس بكاليفورنيا.

وليزا ماري هي الابنة الوحيدة لملك الروك إلفيس بريسلي من زواجه بالممثلة بريسيلا بريسلي.

وقال متحدث باسم مدير أعمال ليزا ماري بريسلي في بيان ”إنها مفطورة القلب تماما… لكنها تحاول البقاء قوية من أجل بناتها وكانت تعشق ذلك الولد. لقد كان حب حياتها.”