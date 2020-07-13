كيف سيطل محمد سرور بعدسة المخرجة بتول عرفة؟

Jul 13, 2020
تعاونت شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” مع النجم المصري محمد سرور في عملين فنيين هما كليب أغنية “كل شيء مسموح” (اكتوبر 2019) وكليب أغنية “اضحك الدنيا حلوة” (ابريل 2020).
وها هو التعاون الثالث بين الشركة و”سرور” وضع على نار حامية وذلك بعدما قام الأخير بوضع صوته على أغنية بعنوان “خليها على الله” من كلمات مؤمن راجح، ألحان مصطفى العسال وتوزيع كلٍ من أحمد حسام و إلهامي دهيمة.
وقد بدأت المخرجة بتول عرفة، التي ستتولى تنفيذ الكليب، بوضع اللمسات النهائية على الفكرة ليتم تصويرها قريباً جداً في مصر، حيث يعتبر هذا التعاون هو الأول بين محمد وبتول التي أبدعت في تقديم فكرة مميزة ومشاهد عفوية مع النجمة كارول سماحة في كليب “رحلة سعيدة”.
فكيف سيطل محمد سرور بعدسة المخرجة بتول عرفة؟ سننتظر ونرى.
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