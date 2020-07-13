تعرف على شخصية بيومي فؤاد في «النمس والإنس»

تعاقد الفنان بيومي فؤاد على الاشتراك في فيلم "النمس والإنس"، والذي يلعب بطولته الفنان محمد هنيدي، ويتم تصويره في استديوهات شريف عرفة بالسادس من أكتوبر.

وعملنا من مصادر داخل العمل، أن الفنان بيومي فؤاد يجسد شخصية "عفريت" يعمل كمأذون شرعي، ويعمل على زواج محمد هنيدي من منة شلبي، بأمر من عمرو عبدالجليل العفريت الأساسي في العمل.

ويجسد الفنان شريف الدسوقي شخصية والد محمد هنيدي بشكل مختلف تمامًا عن الطبيعي، حيث سيظهره المخرج شريف عرفة بشكل ومضمون وطريقة تمثيل جديدة للغاية.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.

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