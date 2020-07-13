«الساقية» تستأنف نشاطها بحفل لعرائس أم كلثوم وسط نجوم الزمن الجميل

"الساقية عادت لتدور" هكذا بدأ المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي تقديم الحفل الاول فى الساقية بعد غياب دام لأربع أشهر تبعًا للظروف الأخيرة، لتكون عروسة كوكب الشرق "أم كلثوم" هى أول من تُفتح الستار لها بعد استئناف الساقية لعودة أنشطتها بداية من مساء أمس الخميس 9 من يوليو فى قاعة النهر بنسبة 25% حضور مع حفل "أم كلثوم" تعود من جديد الذى ينظمه مسرح الساقية للعرائس.

بفستانها الأحمر أطلت الست لجمهورها الذين اشتاقوا لها فى حفلتين الأولى الساعة السادسة والثانية الساعة الثامنة بأجمل أغانيها "أمل حياتى" و"انت عمرى".



ومع الصدى الكبير الذى لاقته الساقية بفكرتها الجديدة للتباعد الاجتماعى التى طبقتها من خلال لصق أكبر عدد من نجوم الزمن الجميل لتحقيق التباعد أخذ الجمهور قبل الحفل بأخذ الصور مع النجوم.



ساعتين من الزمن قضاها جمهور الحفلتين فى أجواء لم يعيشوها لشهور فى سعادة بالغة بسبب استئناف الأنشطة والحفلات، وفى نهاية الحفل حيا المهندس الصاوى الجمهور شاكرًا لهم حضورهم وتفاعلهم مع الحفل. وأوصى الحضور بالدخول على صفحة الفيسبوك الرسمية للساقية لإجراء التصويت على أغنية الحفل القادم لأم كلثوم أول خميس من أغسطس مع أغنية "ألف ليلة وليلة".



أكمل مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" عشرة أعوام منذ افتتاحه عام 2007 غنت خلالها لجمهورها الشباب والكبار أجمل أغانيها على مر مشوارها الملىء بالإبداع والتفرد والصوت الفريد من نوعه. ويؤكد المهندس محمد الصاوى أن المشروع كان حلمه منذ الصغر أن يرى الناس أم كلثوم تعود من جديد على المسرح وأن يستمتع الشباب والصغار ويعيشوا فى نفس الأجواء التى عاش فيها آباؤهم وأجدادهم فى حضرة أم كلثوم.

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