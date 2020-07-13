محمد رمضان وسعد لمجرد يقتربان من 260 مليون مشاهدة بـ«إنساي»

حقق كليب "إنساي" للنجمين محمد رمضان، وسعد لمجرد، 258 مليون مشاهدة منذ طرحه 18 يونيو الماضي، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "إنساي" هي التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، وقد تم تصويرها في فرنسا وهي من كلمات شوبكشي، فرغلي بلكس، ومن إخراج حسام الحسيني.
وانتهى المخرج حسام الحسيني، من تصوير أغنية ديو بعنوان "تيك توك"، يغنيها الفنان محمد رمضان والمطرب الأمريكي سوبر ساكو، وتم تصويرها بين مصر وأمريكا، ومن المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.
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