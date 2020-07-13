تعرف علي تفاصيل إصابة أحمد فهمي

اضطر الفنان أحمد فهمي لإلغاء كافة ارتباطاته الفنية بعد إصابته بشرخ في الركبة.



وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك :" شكرا لكل الناس اللى سالت عليا .. انا الحمد لله بخير شرخ فى الركبة و بشكر د . محمد اسامة اللى وافق يعالجنى و هو عارف انى اهلاوى".



وتلقى أحمد فهمي عشرات التعليقات من جمهوره واصدقائه والذين تمنوا له الشفاء العاجل .



وكان أحمد فهمي أعلن منذ عدة أيام سرقة حسابه على إنستجرام مؤكدًا أنه يحاول استرجاعه . قد يهمك ايضا : صورة غامضة لـ أحمد فهمي من الجيم عمرو عبدالجليل يجسد دور والد أحمد فهمي في «حلم سوسن»

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