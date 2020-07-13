جورج وسوف يكشف عن كلمات أغنيته الجديدة

أحيا سلطان الطرب جورج وسوف، حفلاً "أونلاين - مباشر" للجمهور، ضمن حفلات الصيف الذي تقيمها هيئة الترفية السعودية، ويعتبر الحفل هو عودته للساحة الفنية، بعد انقطاع طويل عن الحفلات.
وغنى جورج وسوف، قرابة الساعتين، أجمل أغاني مشواره الفني ملبيا طلبات الجمهور الذي تواصل معه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، متنقلا ما بين الطربي والفولكلوري والإيقاعي والرومانسي.
وصرح جورج وسوف، لبرنامج MBC TRENDING، إنه يستعد يحضر لأغنية جديدة، وكشف عن كلماتها: "مدام كان السبب واحدة مين يحضر ينام وهو خياله مع واحدة
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