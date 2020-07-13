نداء شرارة تنشر صورة قديمة لها عبر حسابها على "إنستغرام"

القاهرة – لايف ستايل
شاركت الفنانة نداء شرارة مع الجمهور صورة من أول جلسة تصوير خضعت لها في حياتها.
نشرت شرارة الصورة عبر حسابها على انستغرام،وكتبت تعليقها بأنها التقطت هذه الصورة قبل 5 سنوات باللايف الثالث ببرنامج
ذا فويس، حينما كان عمرها 23 عامًا، وعلى الرغم من أن البعض أخبروها أن الصورة تجعلها تبدو أكبر سنًا إلا أنها لم تكترث وكانت تعتقد أنها أجمل صورة التقطت لها في حياتها.
أضافت نداء شرارة: "أنا بحترمها للست اللي بالصورة كتير وبقدرها وبحبها فوق الوصف بحب احترامها لنفسها بحب برائتها، وطيبتها بحب قوتها بحب لين قلبها، وبتمنى أنها تعرف تضحك من جواها بيوم من الأيام وتعرف تختار الناس اللي بحياتها صح وتبطل تصدق الناس كتير".
يذكر أن أخر أغنية لنداء شرارة هي أغنية "حبيتك بالتلاتة" وهي من كلمات.. أحمد حسين راؤول، ألحان.. سامر أبو طالب، توزيع.. جان ماري رياشي.
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