بعد صداقة 15 عامًا.. عمرو يحيي يكشف تفاصيل تعاونه الأول مع رامي جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المطرب رامي جمال عن تعاونه الأول مع الشاعر عمرو يحيي، خلال ألبومه الجديد الذي يجهز له حاليًا، وهذا ما أعلن عن عبر صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وعن تفاصيل هذا التعاون، قال الشاعر عمرو يحيي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": " بحكم صداقة تزيد عن ال15 عامًا، تجمعني مع الصديق العزيز رامي جمال، كنت أبارك له على إعلانه ببداية العمل بألبومه، وتمنيت له التوفيق بعد كشفه عن اختيار أول 3 أغان للشعراء المتميزين جمال الخولي، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي".

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وتابع: "بعدها بساعات فوجئت أنه عمل تعديل على البوست، وأكمل ونفتح قوس ونقول عمرو يحيي وسامر أبو طالب، ولم أكن قد قرأته فاتصل بي وأبلغني عن اختياره لأغنية كتبتها ولحنها سامر أبو طالب".

عمرو يحيي اختتم بالقول :" الأغنية لم توزع بعد، وقام رامي باختيارها أمس فقط، ونتمنى أن تنال الإعجاب عند طرحها".

الشاعر عمرو يحيي كتب العديد من الأغاني، منها مع تامر عاشور بألبومه الأخير "أيام"، أغنيتين هما "ماشفناش خير" و"متختلفيش"، كما قدم معه أيضا في وقت سابق "أنا ما استاهلش"، و"معملوش حساب"، ومع المطرب موسى "أقوى من الأول"، محمد المجذوب "يعوض عليك ربنا"، وغيرهم