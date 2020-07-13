مصطفى درويش يتبرع بسيارة نقل الموتى في دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أعلن الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن تبرعه بسيارة لنقل المتوفيين بمسقط رأسه بمدينة دمنهور بالبحيرة. وعلق: "من زمان نفسي أعمل عربية تحت الطلب لنقل المتوفيين اللي مالهمش أهل والتكفل بدفنهم، أو اللي أهلهم مش مقتدرين على تكاليف الدفن". وتابع: "الحمد لله العربية جهزت وهدية مني لمدينتي دمنهور، ربنا يجعلها حسنة جارية عن أمي وأبويا الله يرحمهم". Advertisements وكان الفنان مصطفى درويش، قد أعلن الشهر الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعدها أعلن تعافيه. يذكر أن مصطفى درويش شارك في سباق دراما رمضان الماضي بعملين هما "بـ 100 وش" للنجمة نيللي كريم، و"خيانة عهد" للنجمة يسرا.

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