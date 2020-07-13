صور| لليوم السادس وبمشاركة والدها.. البحث عن نايا ريفيرا في بحيرة بيرو مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أجواء الحزن مازالت تسيطر على محبي الفنانة نايا ريفيرا نجمة مسلسل "glee"، التي يتم البحث عن جثمانها منذ 6 أيام في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا، دون جدوى، وأكدت السلطات صعوبة إيجادها على قيد الحياة بعد كل هذه المدة.

عمليات البحث المستمرة، شارك فيها والد الفنانة المفقودة جورج ريفيرا، إلى جانب شقيقها الذي تواجد لمعرفة أخر التطورات، ومجئ طليقها ووالد ابنها ليكون بجوار أسرتها ونجله الطفل في هذا الموقف.

نايا اختفت قبل أيام، إذ كانت في نزهة بقارب ببحيرة بيرو، بصحبة ابنها الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، والذي حكى أنها تركته في القارب ونزلت إلى المياه لكنها لم تعد.

ونشرت مجلة US weekly، على لسان روبرت إنجليس، من فريق البحث والإنقاذ، أن نايا أُرسلت إلى أحد أفراد أسرتها صورة أظهرت الصبي على متن القارب بجوار كهف، متابعًا "أظهرت الصورة طابع زمني أنه تم التقاطها من 90 دقيقة إلى ساعتين قبل أن يتم العثور على الطفل بمفرده على قارب عائم يوم الأربعاء 8 يوليو، على بعد نصف ميل من شاطئ بحيرة Piru".

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وأوضح إنجليس أن المنطقة التي تم التقاط الصورة فيها والمكان الذي تم العثور فيه على القارب كانت نقاط بداية للسلطات قبل توسيع البحث. قائلا: "لقد أرسلنا أعضاء الغوص إلى موقعين وقمنا بتفتيشهم على نطاق واسع".

وواصلت المجلة الحديث عن نايا وعمليات البحث، مشيرة إلى استدعاء فرق إضافية لاستخدام أجهزة للمساعدة في تحديد مجالات الاهتمام قبل أن ينزل الغواصون. لا يستطيع الضفادع الرؤية، ولفتت المجلة إلى أن عملية الاسترداد ستستمر حتى يوم الثلاثاء على الأقل، قال إنجليس "نحن واثقون من أننا سنحدد مكان جثتها".

وكانت السلطات فتشت كبائن على ضفاف البحيرة والخط الساحلي، دون الحصول على أي أثر لها، ووضع الباحثون احتمال، بأن الرياح اندلعت وكانت سببا في عدم قدرة نايا على العودة للقارب.

جدير بالذكر أن البحيرة مليئة بالأشجار والحطام والرؤية شبه معدومة فيها. حتى الآن، لا توجد علامات تشير لإمكانية الحصول على جثة نايا. وستكون هي الشخص التاسع الذي يغرق في البحيرة منذ منتصف التسعينيات، ويطالب السكان المحليون بتحذيرات أكبر للسباحين، وتنبيههم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها.

نايا ماري ريفيرا ولدت عام 1987، وهي ممثلة ومغنية أمريكية عُرفت في دور "سانتانا لوبيز"، في المسلسل الموسيقي الكوميدي الدرامي التلفزيوني "glee".