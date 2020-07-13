مديحة حمدي لـ"الخليج 365": أمسية "شيخ المداحين" ومسرحية جديدة توقفا بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة مديحة حمدي، إنه كان من المقرر مشاركتها في مسرحية وأمسية فنية كبيرة، خلال الفترة الماضية، لكنهما توقفا بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط الفني.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل الأعمال متوقفة، كان معانا مسرحية وأمسية كبيرة جدا عن شيخ المداحين الراحل محمد الكحلاوي، تناول فيها سيرته الذاتية، وكان فيه مسرحية على مسرح البالون، لكن للأسف النشاط موقوف".

وأكدت مديحة أنها لا تعلم موعد استئناف العملين، "محدش يقدر يقول ايه اللي هيحصل لما نشوف الظروف"، لافتة أنها ستعيد صالونها الثقافي لنشاطه بعد عودة الحياة لطبيعتها.

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كانت الفنانة الكبيرة مديحة حمدي عبرت عن سعادتها بفكرة تأسيس متحف يضم مقتنيات نجوم الفن، يقوم عليه الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وقالت مديحة في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "فكرة حلوة، وأجمل شيء عملته الدولة، وأشكر أستاذ ياسر على إحيائه لها"، لافتة إلى أن دار الأوبرا القديمة "الأصلية"، قبل احتراقها كانت تضم مقتنيات لكبار الفنانين، إلى جانب ديكورات لمسرحيات عديدة، معربة عن أسفها لضياعها في الحريق.

وتابعت: "تبرعت بطقم من ملابسي بطرحته ونضارة شمس ومحفظة نقود وكارنيهات نوادي، ليضمها المتحف، ولقيت إنها هتكون ذكرى حلوة"، مشيرة إلى قيام عدد كبير من الفنانين بالتبرع بجزء من مقتنياتهم للمشروع "المتحف مش معمول عشان حد بعينه، وسيضم مقتنيات فنانين جداد أو قدام".

وأكدت مديحة أن الفكرة تدخل السعادة على قلب الفنان، وعلى الجمهور على حد سواء، ممن يحبون مشاهدة مقتنيات النجوم الشخصية، إلى جانب الملابس التي ارتدوها في أعمالهم الفنية، ومعها صور من العمل، داعية كل زملائها للتكاتف والتبرع للمتحف ليخرج بأفضل صورة لا على مستوى الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم كله.