فاطمة ناعوت تدعو للطفي لبيب بالشفاء: من أطيب البشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دعت الكاتبة فاطمة ناعوت بالشفاء للفنان الكبير لطفي، لبيب، الذي يمر بوعكة صحية مؤخرًا، وطلبت من متابعي حسابها على تويتر الدعاء له.

وكتبت فاطمة "‏هذا الرجل الجميل من أطيب البشر وأكثرهم عذوبة وإبهاجًا ونشرا للطاقة الإيجابية لمن حوله".

وتابعت "ندعو له بالشفاء العاجل ليعود لبناته الثلاث وأصدقائه وجمهوره بكامل حضوره البهي. نحبك يا ‎لطفي لبيب وندعو لك بقدر ما أبهجت قلوبنا وننتظرك. يا رب استجب لدعائنا أنت الرحمن الرحيم".

لطفي لبيب فنان كوميدي كبير، شارك في بطولة عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية ناجحة، وباتت له بصمته الخاصة.