خاص| أول تعليق من نقابة الممثلين على مشاركة عمر كمال في "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان عمر كمال، عن مشاركته في فيلم "زنزانة 7" بدور مسجون، ليكون أول دور له في عالم التمثيل.

وبسؤال نقابة المهن التمثيلية، حول موقفها من إسناد دور لعمر كمال بالفيلم، وإذا ما كان حصل على تصريح قبل التصوير، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم ده لو لقينا فيه عمر كمال مش هياخد ترخيص من النقابة إلا بقى لو عملنا عليه غرامة".

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وتابع "عمر كمال لم يحصل على تصريح من النقابة، وإذا اتضح أنه مشارك في الفيلم سيتم إيقاف ترخيص الفيلم".

كان عمر كمال نشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك"، فيديو جديد ظهر خلاله مرتديًا ملابس سجين، ويستعد لتصوير مشهده بالفيلم، وصوت في الخلفية يردد "أول دور لعمر كمال في السينما هيكون مسجون"، بينما غنى عمر "طالع خلاص بكرا براءة"، متابعًا "يعني أول دور ليا في السينما المصرية أطلع مسجون".

فيلم "زنزانة 7" تأليف حسام موسى ، إخراج إبرام نشأت، بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري.