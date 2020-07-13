فيديو| قبل خضوعه لعملية جراحية.. رسالة حب من أهل المغنى لـ أمل الطائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :

"مظاهرة في حب أمل الطائر" تحت هذا العنوان، حرص مجموعة من المطربين والمطربات والملحنين والموزعيين وشعراء الأغنية، على إرسال فيديو للشاعر الكبير أمل الطائر، الذي يرقد حاليا بأحد المستشفيات، يجمع دعواتهم وأمنياتهم له بالشفاء، وذلك لتشجيعه على تجاوز أزمته الصحية.

وعن فكرة تقديم الفيديو، يقول الشاعر صلاح مندي،: "هى بالفعل مظاهرة في حب الشاعر العملاق، ونؤكد من خلاله دعمنا ودعواتنا له بالشفاء، وبدأت الفكرة من الصديق عماد عبيد، وتعاونت معه بالتواصل مع المشاركين ومنهم الموسيقار صلاح الشرنوبي، حلمي عبد الباقي، عبد الباسط حمودة، محمد عبد المنعم، سمسم شهاب، هدى، وغيرهم، ورحبوا جميعا بإرسال الفيديوهات، وخلال 3 أيام فقط تم تجميعها وقام المونتير محمد عصام بإعدادها ".

ويرقد الشاعر أمل الطائر حاليا بأحد المستشفيات، بانتظار استقرر حالته الصحية قبل الخضوع لعملية جراحية، وذلك بعد إصابته مؤخرا بجلطات بالمخ.

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الشاعر أمل الطائر يعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، ونشأ في عائلة فنية، وورث وأشقائه الشاعرين (سمير وإنسان)، مواهب كتابة الشعر الغنائي عن والدهم الشاعر مصطفى الطائر.

وقدم أمل الطائر ما يزيد عن الـ700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات الميلاد الفني لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته، نار، نظرة، بيني وبينك، أفرض، السلاموا عليكوا، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبد الباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وغيرهم.