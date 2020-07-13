تفاصيل احتفالية ثورة 23 يوليو في دار الأوبرا

تستقبل دار الأوبرا المصرية واحدة من أكبر نشاطاتها الفنية، وذلك احتفالاً بثورة 23 يوليو، بعد استئناف أنشطتها الفنية بعد توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب كورونا.

يقام الحفل يوم الخميس، الموافق 23 يوليو في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح النافورة، على أن

يكون سعر تذكرة الحفل بقيمة 125 جنيها، بقيادة موسيقية للمايسترو محمد الموجي، وبصوت الفنانة ريهام عبد الحكيم.

ومن المقرر أن تذاع بعض الأغاني الثورية القديمة لكبار نجوم طرب الزمن الجميل أبرزهم كوكب الشرق أم

كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والفنانة شادية.

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وأعادت دار الأوبرا المصرية جزء كبير أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض كالآتي:

-غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات

-الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم

-الالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص

-ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور

- غير مسموح بتحريك المقاعد.