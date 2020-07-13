بعد إعلان جون ترافولتا وفاتها.. أبرز صور كيلي بريستون مع عائلتها

بعد إعلان الفنان الأمريكي جون ترافولتا john travolta عن وفاة زوجته الممثلة الأمريكية كيلي بريستون kelly preston، إثر معاناتها من مرض السرطان الذي هزمها وتغلب عليها بعد صراع دام لمدة عامين، بحث الملايين من محبيها بالوطن العربي عن تفاصيل الخبر مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية.

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وكتب جون ترافولتا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أنه يشعر بالألم والحزن يسكن قلبه لخسارة زوجته معركتها مع مرض سرطان الثدي، مؤكدًا أن الجميع كان يدعهما ويمدها بمشاعر الحب بجانب أنها كافحت بشجاعة من مقاومة مرضها والحصول على الشفاء.

كما نعتها ابنتها إيلا ترافولتا، عبر حسابها بـ"انستجرام"، وعبرت عن مدى فخرها بها كونها

أكثر شخص قابلته بعمرها يتميز بالشجاعة والقوة والجمال مثلها، موجهة لها رسالة تحمل في طياتها الحب وقالت:"احبك أمي جدًا".

ويذكر أن ترافولتا التقى بزوجته الراحلة بريستون عام 1988 حين مشاركتهم بفيلم "ذا إكسبرتس"، وتزوجا في باريس عقب الفيلم بثلاث أعوام تقريبًا، ونجح الثنائي ليكونا مثال للزواج الناجح بالوسط الفني المعروف فيه سرعة الانفصال.

وأثمرت تلك الزيجة 3 أبناء هم: إيلا بلو ترافولتا، بنجامين ترافولتا، وجيت ترافولتا الذى توفى وهو بعمر الـ16 عامًا.

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صور عائلة كيلي بريستون