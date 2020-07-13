صور.. لقطات من حياة Jhon Travolta مع زوجته الراحلة كيلي بريستون

أعلن النجم الأمريكي الشهير جون ترافولتا وفاة زوجته كيلي بريستون عن عمر ناهز الـ58 عاماً، بعد صراع مع سرطان الثدي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتب ترافولتا بشكل مؤثر وحزين عن فقدانها، قائلاً: "ببالغ الأسى أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع مرض سرطان الثدي، لقد كافحت بشجاعة، يحيطها حب ودعم الكثيرين، سأحتاج بعض الوقت لأكون إلى جانب أطفالي الذين فقدوا أمهم

حتى نشفى، لذا سامحوني إذا لم أتواصل معكم، لكنني أعلم بشأن محبتكم ودعمكم".

بدأت قصة حبهما في كواليس فيلم "The Experts" الذي جمعهما معاً، وتزوجا في عام 1991، وأنجبا 3 أطفال "جيت،إيلا، بين"، وتوفي إبنهم الاكبر في سن 16 عام في 2009 نتيجة لإرتطام رأسه بحوض الإستحمام.

تلقت كيلي الدعم الدائم من عائلتها وأصدقائها، وبالأخص من زوجها، حيث كان

يحرص على نشر صورهما سوياً عبر حسابه على "انستجرام" وهي الأخرى كانت تعتاد ذلك.

ولدت بريستون في 13 أكتوبر 1962 في هاواي ودرست المسرح في جامعة جنوب كاليفورنيا، وكان أبرز مشاركتها السينمائية وشاركت في الفيلم الكوميدي الرومانسي "جيري ماكجوير" الذي عرض عام 1996 مع الممثل الأمريكي الشهير توم كروز السابقة.

وكان آخر ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو عائلي مع أبنائها وزوجها جون، الذي حرص على نشره عبر حسابه على "إنستجرام".

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