أعلن الفنان محمود متولي عن موعد عرض مسرحية "البخيل"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".
وكتب "متولي" عبر صفحته قائلا : "عودة الحياة والمسرح.. "عرض البخيل " يوم الخميس والجمعة والسبت على المسرح المكشوفبساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.. مع الالتزام بإجراءات الوقاية".
شاهد
يذكر أن العرض المسرحي" البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزانمدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادي محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود متولي يكشف موعد عرض مسرحية البخيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.