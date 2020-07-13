محمود متولي يكشف موعد عرض مسرحية البخيل

أعلن الفنان محمود متولي عن موعد عرض مسرحية "البخيل"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام".

وكتب "متولي" عبر صفحته قائلا : "عودة الحياة والمسرح.. "عرض البخيل " يوم الخميس والجمعة والسبت على المسرح المكشوف

بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.. مع الالتزام بإجراءات الوقاية".

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يذكر أن العرض المسرحي" البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزان

مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادي محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.