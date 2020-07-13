أعلنت الفنانة أصالة عن ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "لا تستسلم"، الذي كشفت اسمه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
شكرت أصالة الملحن سهم على ما قدمه في ألبومها الجديد قائلة: "بكلّ المحبّة والاحترام والتّقدير.. أريد أنّ أُشكر النبيل الغالي سهم، وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومي الّذي والحمد لله كثيراً قد اكتملّ.. وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين.. قضاه بإشرافه أيضاً على أدائي في أغلب أغنياتي.. ليعطي كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور.. أغنيات عملي القادمّ، الّذي سيحمل بإذّن الله اسم (لا تستسلمّ) للشاعر الكبير الغالي، الأمير سعود بن محمّد العبدالله".
وتابعت قائلة:"سهم صانع مُهمّ.. كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقيّ.. كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق.. لا أعلم على أيّ لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف.. أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن.. فجميعهم كحزمة ورد..ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينة".
وكشفت عن عدد أغنياتها قائلة: "كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم ٢٠ بضمّ عشرين عملًا.. في كلّ واحد منها عشنا أيّاماً طوال.. لمّ يكنّ لعنائها طعم ألم.. بلّ شغف وسعي بكلّ فرح وإصرار.. على إكمال لوحتنا.. لنأمل حين ستصبح بين أيديكم.. أنّ تّفرحكم، أوّ تعبّر عنّ ما لا يستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه.. وقدّ
يذكر، أن آخر ألبومات أصالة الغنائية "في قربك" التي طرحته العام الماضي، وضم 10 أغينات منها "جابوا سيرته، حاجة ماتخصكش، حالة كركبة، حيطة سد، مابقاش سر، نكتة بايخة".
إضافة إلى إصدار أخيراً أغنيتي "جيتني مكسور، الحب والسلام"، وحققتا نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حققت أغنية "جيتني مكسور" أكثر من 12 مليون مشاهدة، التي قدمتها باللهجة الخليجية، كلمات: ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، وأغنية "الحب والسلام" ،التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات وألحان: محمد رحيم، توزيع: هاني محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في تاريخها.. أصالة تطرح 20 أغنية بألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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