للمرة الأولى في تاريخها.. أصالة تطرح 20 أغنية بألبومها الجديد

أعلنت الفنانة أصالة عن ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "لا تستسلم"، الذي كشفت اسمه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شكرت أصالة الملحن سهم على ما قدمه في ألبومها الجديد قائلة: "بكلّ المحبّة والاحترام والتّقدير.. أريد أنّ أُشكر النبيل الغالي سهم، وأستهلّ بشكّره على إشرافه على ألبومي الّذي والحمد لله كثيراً قد اكتملّ.. وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت غالٍ وثمين.. قضاه بإشرافه أيضاً على أدائي في أغلب أغنياتي.. ليعطي كلّ أغنية حقّها بجميع زوايا الشّعور.. أغنيات عملي القادمّ، الّذي سيحمل بإذّن الله اسم (لا تستسلمّ) للشاعر الكبير الغالي، الأمير سعود بن محمّد العبدالله".

وتابعت قائلة:"سهم صانع مُهمّ.. كرسّام يُتابع جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقيّ.. كان لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق.. لا أعلم على أيّ لوحة جميلة أُنجزت بكلّ حبّ وشغف.. أنا أوّ كلّ واحد منّا نراهن.. فجميعهم كحزمة ورد..ضمّتها يد طيّبة جميلة أمينة".

وكشفت عن عدد أغنياتها قائلة: "كانت فكرته بأنّ نُنصف رقم ٢٠ بضمّ عشرين عملًا.. في كلّ واحد منها عشنا أيّاماً طوال.. لمّ يكنّ لعنائها طعم ألم.. بلّ شغف وسعي بكلّ فرح وإصرار.. على إكمال لوحتنا.. لنأمل حين ستصبح بين أيديكم.. أنّ تّفرحكم، أوّ تعبّر عنّ ما لا يستطيع الكلام مرّات بالتّعبير عنه.. وقدّ

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يعجز.. وأخيراً أكرّر شكري وامتناني لمن كان رائداً مع قليل مثله.. للافتخار بلقبه (سهمّ)، والارتقاء به لمكانة وهبته الحياة إيّاها بنسبه المُشرّف.. وقدّ كان لي معه منذ البداية نصيب بنجاح كبير.. سيستمرّ بإذن الله ويعلو.. أختم اليوم بكلمة هي أقلّ ما يُقال".

يذكر، أن آخر ألبومات أصالة الغنائية "في قربك" التي طرحته العام الماضي، وضم 10 أغينات منها "جابوا سيرته، حاجة ماتخصكش، حالة كركبة، حيطة سد، مابقاش سر، نكتة بايخة".

إضافة إلى إصدار أخيراً أغنيتي "جيتني مكسور، الحب والسلام"، وحققتا نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حققت أغنية "جيتني مكسور" أكثر من 12 مليون مشاهدة، التي قدمتها باللهجة الخليجية، كلمات: ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، وأغنية "الحب والسلام" ،التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات وألحان: محمد رحيم، توزيع: هاني محروس.