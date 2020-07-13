فيديو.. فضل شاكر يتخطى حاجز الـ180 ألف مشاهدة بأغنية "وحشتوني"

حقق الفنان فضل شاكر بأغنيته الجديدة "وحشتوني" أكثر من 180 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: قوس، ألحان: سهم، توزيع: خالد عز، ويقول مطلعها:

"أنا غايب كثير ادري ولكني قريب اشعور واذا ضقتوا ترى صدري يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري ـنا واحشكم ومعذور".

يذكر أن فضل طرح أغنيتي "معقول، غيب" خلال شهر يونيو الماضي، وحققتا نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب"، حيث سجلت أغنية "معقول" أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان: مروان خوري، توزيع: بلال الزين، وحققت أغنية"غيب" أكثر من 5 ملايين مشاهدة، كلمات: محمد رفاعي، لحان: وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.

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