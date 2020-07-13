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تراند اليوم : ندي بسيوني تنشر صورة أمام البحر .. إسكندرية وجمال إسكندرية – شاهد

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Amiraali 0 تبليغ

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نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فى الصورة امام بحر اسكندريه وعلقت ندى بسيونى على الصورة قائلة: ” اسكندريه و جمال اسكندريه “.

وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :
– انتي اجمل من البحر
– قمر بجد
– انا بحبك اوي

يذكر أن شاركت الفنانة ندى بسيوني فى مسرحية “حمام الست” المأخوذة عن نص “حمام رومانى” للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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