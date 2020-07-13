تراند اليوم : لو أنت من جمهور كندة علوش .. قول رأيك في لوك شعرها الجديد – إتفرج

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها صورة جديدة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كندا علوش بلون وقصة شعرجديدة وكتبت معلقة: قصير فاتح ولا طويل وغامق.

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي: قمر في كل حالاتك، قلبي يا ناس، ربنا يحميك يا جميلة.

اقرأ أيضا:

كندا علوش: يارب احمي لبنان وشعبه من شر الفتنة والحرب

وفي سياق آخر كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل “حجر جهنم”، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.