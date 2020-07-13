«بيتي هيتخرب».. رانيا يوسف تعفو عن متحرش بعد اعتذاره لها

أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة واسعة عبر منصات السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة، كما تصدرت قائمة الأكثر رواجاً عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الساعات القليلة الماضية، تزامناً مع مشاركتها بفعالية في حملة «افضحي متحرش» التي تحث فيها الفتيات على الإعلان عن المتحرشين بهن.

وقالت الفنانة رانيا يوسف إن حملة «افضحي متحرش» بدأت تظهر نتائجها خاصة أن الناس شعرت بأنها تفعل شيئاً خطأ في حق الآخرين، حيث نشرت محادثة من أحد المتابعين يعتذر لها عما صدر منه، معلقة: «احنا بنقبل الاعتذار».

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وتوصل أحد متابعيها عبر خدمة الرسائل قائلاً: «أستاذة رانيا أرجوكي اقبلي اعتذاري وأنا متأسف جداً لحضرتك.. أنا بيتي هيتخرب.. أرجوكي اقبلي اعتذاري أنا راجل على الله.. آسف جداً لحضرتك.. أستاذة رانيا جوازتي هتبوظ بعد ما تعبت عشانها أرجوكي.. أرجوكي ربنا يسترها عليكي».

فيما غردت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر، واحنا بنقبل الاعتذار، والحمد لله إن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها.. حملة افضحي متحرش.. ماتخفيش».

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