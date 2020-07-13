رغم انتهاء عرض مسلسل البرنس الذي حقق نجاحاً كبيراً إلا أنه مازال محل اهتمام البعض من الجمهور والعاملين بالوسط الفني، حيث كشف مصدر من فريق عمل المسلسل أن هناك كواليس غريبة قد حدثت أثناء التصوير.
وأكد المصدر أنه من بين هذه الكواليس هي الشتائم الكثيرة التي تعرضت لها الفنانة رحاب الجمل من مخرج المسلسل محمد سامي أثناء التصوير، حيث لا يعلم الكثير أن رحاب الجمل ممثلة ضعيفة ولا تهتم بتفاصيل الشخصية، كما أنها لا تهتم بحفظ المشاهد والجمل التي يجب أن تقولها أمام الكاميرا، مما يجعلها تخطئ وتعيد تصوير المشهد لمرات عديدة.
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وأضاف المصدر أن هذا كله عرضها للشتائم والتوبيخ من المخرج محمد سامي، الذي كاد أن يطردها من المسلسل لأكثر من مرة.
مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا، وتأليف وإخراج محمد سامي.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: رحاب الجمل أكثر ممثلة تعرضت للشتائم من مخرج مسلسل البرنس لضعف إمكانياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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