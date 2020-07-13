مصادر طبية تكشف تطورات الحالة الصحية لاميتاب باتشان وابنه

أكدت مصادر طبية اليوم الإثنين أن النجم العالمي أميتاب باتشان وابنه الممثل أبهيشيك باتشان اللذين دخلا إلى مستشفى في مومباي بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا «مستقران سريرياً»، وأعراض الفيروس حتى الآن بسيطة، حسبما ذكر موقع hindustantimes.

وأضافت المصادر قائلة «كلاهما في جناح العزل ومستقران سريرياً في الوقت الحاضر، لا يحتاجان إلى علاج قوي، هما بخير مع المراحل الأولى من الدواء» وقال أحد المطلعين في المستشفى لوكالة PTI إنهما يتلقيان العلاج الداعم، وأضاف المصدر أن «حيويتهما وشهيتهما جيدة»، وهو ما يعتبر أمراً مطمئناً للغاية بالنسبة لسن النجم الهندي الأشهر أميتاب باتشان.

اقرئي ايضا : تقارير تؤكد تورط ويل سميث في طلبه من زوجته التعرف على شخص آخر لإسعادها

وكان قد كشف أميتاب، 77 عامًا، وأبهيشيك، 44 عامًا، عن تشخيصهما على تويتر في 11 يوليو، قائلين إنهما في جناح العزل بمستشفى نانافاتي.

Advertisements

وكتب النجم الهندي، صاحب الـ77 عامًا، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: «أظهرت نتائج اختبار كوفيد، إيجابية التحليل.

ويعيش أميتاب باتشان في مومباي، التي كانت واحدة من أكثر المدن تضررًا من أمراض الجهاز التنفسي القاتلة في الهند، مسجلة 91.745 حالة و5224 حالة وفاة حتى الآن، في المرتبة الثانية بعد دلهي.

اقرئي ايضا : فيروس كورونا يتسلل إلى عائلة اميتاب باتشان.. ابنته وزوجته تكشفان عن إصابتهما