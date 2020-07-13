هكذا عايد مكسيم خليل زوجته !

نشر الممثل السوري ​مكسيم خليل​ صورة لتقديم المعايدة الى زوجته الممثلة السورية ​سوسن أرشيد​ بعيد ميلادها، فظهر وهو مستلق في حديقة منزله وهي إلى جانبه وعلق عليها :"حدا بيعرف شي اسمه "النقاء بالفطرة"

بالنسبة الي بعرفه..ليكو قاعد على يميني..

واليوم عيد ميلاده ..ونشالله عقبال المية وتشوفي كل احلامك حقيقة قدامك..

كل سنة وانتي بخير حبيبي سوستي الحلوة..". Advertisements وتقدمت العديد من الفنانات بالتهنئة لـ سوسن أرشيد بعيدها ونذكر منهن :"لطيفة التونسية، سيرين عبد النور، كندة علوش ورانيا يوسف".

إشارة إلى أن سوسن أرشيد ولدت في 11 تموز من العام 1979 أي أنها أتمت 41 سنة من عمرها.

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