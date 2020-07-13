أجرت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق عملية قسطرة في القلب داخل مستشفى "كليفلاند" العالمي في أبو ظبي.وأكدّت لينا رضوان، ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية ومديرة أعمالها في منشور طويل لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" إن حالتها الصحية مستقرة حاليًا موجهًة الشكر لكل من وقف بجانبها.
وأوضحت لينا التي قامت بمشارك صور لـ سميرة من على سرير المستشفى أن "سميرة توفيق كانت تُعالج دائمًا في بريطانيا بالعاصمة لندن، ثم بيروت واستقر بها الأمر في الإمارات".
وتابعت: "سميرة كانت تُجرى فحوصاتها الطبية هذه المرة كالعادة ولكن بعد انتهائها أصابها عارض في القلب لم يطمئن له الأطباء".
وأضافت: "اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، الممرضين والمشفى والجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة شقيقة سميرة توفيق : خالتي أجرت عملية قسطرة بالقلب وهي بحالة جيدة. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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