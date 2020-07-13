ابنة شقيقة سميرة توفيق : خالتي أجرت عملية قسطرة بالقلب وهي بحالة جيدة.

أجرت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق عملية قسطرة في القلب داخل مستشفى "كليفلاند" العالمي في أبو ظبي.وأكدّت لينا رضوان، ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية ومديرة أعمالها في منشور طويل لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" إن حالتها الصحية مستقرة حاليًا موجهًة الشكر لكل من وقف بجانبها.

Advertisements





وأوضحت لينا التي قامت بمشارك صور لـ سميرة من على سرير المستشفى أن "سميرة توفيق كانت تُعالج دائمًا في بريطانيا بالعاصمة لندن، ثم بيروت واستقر بها الأمر في الإمارات".

وتابعت: "سميرة كانت تُجرى فحوصاتها الطبية هذه المرة كالعادة ولكن بعد انتهائها أصابها عارض في القلب لم يطمئن له الأطباء".

وأضافت: "اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، الممرضين والمشفى والجميع".