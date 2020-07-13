الفنانة التونسية إيما تطلق أغنيتها الجديدة «سلامي»

أطلقت المغنية التونسية وأستاذة الموسيقى الفنانة إيمّا أغنية جديدة حملت عنوان " سلامي "، بحسب ما نشرته «مونت كارلو».
الأغنية عمل رومانسي يتحدث عن فكرة اختيار الأم عروساً لابنها دون أخذ مشاعره بالاعتبار، وعن موقف الابن الذي يقبل باختيار والدته متخليّاً عن حبيبته.
في هذا الإصدار، يظهر أسلوب إيّما الغنائي الذي تمزج فيه الشرقي بالغربي.
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