تعليق حسن الشافعي على استمرار توقف صلاة الجمعة بسبب كورونا

أعرب الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي عن أمنياته بعودة صلاة الجمعة مرة أخرى، بعد توقفها لشهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

كتب الشافعي عبر حسابه على Twitter: "صلاة الجمعة.. وحشتني صلاة الجمعة. يا رب بحق حبيبك المصطفى ارفع عنا الغمة واجمع عبادك المخلصين الصادقين الصالحين ولكل من مال قلبه لذكرك في صلاة الجمعة".

يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب "مامي كوسا" الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة ‏عضو فريق "المدفعجية‎".‎

‏"مامي كوسا"، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها ‏في قصر المانسترلي في مصر‎

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